Kayseri'de İmam Hatip Rüzgarı: 3 Bin Sporcu Tek Yürek!

Rekor Katılım, Dev Organizasyon

Kayseri’nin spor şehri kimliğine yakışır bir atmosferde düzenlenen oyunlara; 51 okuldan 3 bini aşkın öğrenci katılım sağladı. 23 farklı branşta ter döken gençler, sezon boyunca centilmence mücadele ederek final kürsüsüne çıkmanın heyecanını yaşadı. Final programı; Kayseri Valisi, Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı ve protokol üyelerinin katılımıyla bir şenlik havasında gerçekleştirildi.

Sahada Milli Gurur: Wushu Şov

Final etkinlikleri kapsamında sahne alan Türkiye Wushu Federasyonu Milli Sporcuları, sergiledikleri akrobatik ve teknik gösterilerle izleyenleri büyüledi. Milli sporcuların hızı, disiplini ve estetiği salonda büyük bir coşku yaratırken, İmam Hatip sporcularına hedeflerini dünya arenalarına taşımaları konusunda büyük bir motivasyon sağladı.

Geeflow ile Coşku Zirveye Çıktı

Gençlerin büyük bir heyecanla beklediği sanatçı Geeflow, final programına şarkılarıyla renk kattı. Hareketli ritimleri ve anlamlı sözleriyle tanınan sanatçı, gençleri hem eğlendirdi hem de davanın ve kardeşliğin önemini vurgulayan mesajlarıyla kalplere dokundu. Tribünleri dolduran binlerce genç, sevilen parçalara hep bir ağızdan eşlik etti.

“Bu Başarı Bir Heyecan Fırtınasının Eseridir”

Kürsüye çıkan konuşmacılar, organizasyonun bir spor etkinliğinden çok daha öte, bir "kardeşlik sofrası" olduğunu vurguladı. Konuşmalarda, spora ve gençliğe verdiği desteklerle tanınan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e ve şehrin spor vizyonuna katkı sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür edildi. Ayrıca organizasyonun mimarı olan ancak sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayan İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş’in gayretleri duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Filistin Direnişi Unutulmadı

Sahadaki heyecan sürerken, dünya mazlumları da unutulmadı. Yapılan konuşmalarda, İslam coğrafyasındaki zulme dikkat çekilerek; katil İsrail’in saldırıları kınandı. Gençlerin sadece sporda değil, dünyadaki adaletsizliklere karşı duruşlarıyla da birer "rehber" oldukları mesajı verildi.

4 Süper Okula 4 Süper Kupa

Büyük finalin en heyecanlı anı ise kupa töreniydi. Turnuva boyunca üstün başarı gösteren 4 "Süper Okul", kupalarını protokol üyelerinin elinden aldı.