Kayseri'de İmam Hatipli Derecelik Öğrenciler Ödüllendirildi: KİMDER'den Anlamlı Jest

YKS sayısal alanda Türkiye 3.sü olan Erciyes İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Yasin Ekmen ve Türkiye 29.su Ahmet Faruk Yurdakul; eşit ağırlık alanında Türkiye 280.si olan Merkez İmam Hatip Lisesi öğrencisi İbrahim Meşeli; LGS’de 500 tam puanla Türkiye birincisi olan Cennet Yiğit İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Emre Sarıkaya ve Dedeman İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ayşegül Güney, KİMDER Yönetim Kurulu tarafından tebrik edilerek ödüllendirildi.

KİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ali Çakıcı, törende yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu başarılar sadece öğrencilerimizin değil, aynı zamanda velilerimizin, öğretmenlerimizin ve okul idarecilerimizin ortak emeğinin bir yansımasıdır. Gençlerimizi gönülden kutluyor, kendilerine ‘çam sakızı çoban armağanı’ hediyelerimizi ve plaketlerimizi takdim ettik. Rabbimizden bu güzel evlatlarımızın yollarını açık etmesini niyaz ediyoruz.”

KİMDER’in bu anlamlı jesti, hem eğitim camiasında hem de toplumda büyük takdir toplarken, İmam Hatip okullarının akademik başarılarını bir kez daha gözler önüne serdi.