Kayseri'de İmam Hatipli öğrencilerden Gazze'ye Anlamlı Destek

Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, ellerindeki beyaz kağıtlarla “GAZZE” yazısını oluşturarak, zulme uğrayan Filistinli kardeşlerine selam gönderdiler. Bu anlamlı etkinlik, öğretmenler ve veliler tarafından büyük bir takdirle karşılandı.

Öğrenciler, gerçekleştirdikleri kareografinin ardından, Gazze'ye yönelik desteklerinin sadece bir yardım gemisi değil, aynı zamanda insanlığın vicdanını taşıyan bir umut sembolü olduğunu vurgulayarak, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve kamuoyunu duyarlılığa çağırmak istediklerini ifade ettiler.

Sabahat Hıfzı Gözübüyük İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin “GAZZE” yazılı kareografisi, sosyal medyada da geniş bir ilgi gördü. Bu tür etkinlikler, genç neslin toplumsal duyarlılığını ve dayanışma ruhunu güçlendirmeye devam ediyor.