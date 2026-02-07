Kayseri'de İnşaatın Son Katına Çıkan Şahıs İkna Edilerek İndirildi

Edinilen bilgilere göre, Esentepe Mahallesi İkizler Geçidi Sokak’ta bulunan inşaatın son katına çıkan H.A., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Bölgeye hızla sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri olası bir düşme ihtimaline karşı şişme yatak kurarken, polis ekipleri ise H.A. ile uzun süre görüşerek ikna etmeye çalıştı.

Yoğun çabaların ardından H.A. bulunduğu yerden indirildi ve ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.