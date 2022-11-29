Kayseri'de intihar girişimi
Kayseri'de bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahıs, olay yerine gelen ekipler tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi.
- 29.11.2022 10:22
- Güncelleme: 29.11.2022 10:22
Olay, merkez Kocasinan İlçesi Yakut Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir kişi apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İntihar girişiminde bulunan kişi ise ekipler tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN