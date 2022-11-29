Kayseri'de intihar girişimi

Olay, merkez Kocasinan İlçesi Yakut Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir kişi apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İntihar girişiminde bulunan kişi ise ekipler tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi.