Kayseri'de intihara kalkışan şahsı polis ikna etti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde intihar etmek için köprüye çıkan şahıs polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek, köprüden indirildi.

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  • 16.12.2022 03:10
  • Güncelleme: 16.12.2022 10:04
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Kayseri'de intihara kalkışan şahsı polis ikna etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde intihar etmek için köprüye çıkan şahıs polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek, köprüden indirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kocasinan Bulvarı üzerinde bulunan köprüde meydana gelen olayda, M.K. intihar etmek için köprüye çıktı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri de köprünün altına şişme yatak kurdu. Polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sonucu M.K. atlamaktan vazgeçirilerek, köprünün ucundan güvenli bölgeye çekildi.

Öte yandan, M.K. polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

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İHA

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