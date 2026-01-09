Kayseri'de iş adamları görüntüleriyle şantaj yapan kadın çetesi yakalandı

  • Haberler
Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, iş adamları ile birlikte olduğu görüntüleri kayıt altına alarak şantaj yapan S.P.(56), S.K.K.(44) ve A.S.(28) yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından Kayseri’de çok sayıda iş adamı ile birlikte oldukları görüntüleri kayıt altına alarak şantaj yapmak suretiyle para temin eden çeteye yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda; S.P.(56), S.K.K.(44) ve A.S.(28) seri numaraları alınmış paralar ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

S.P.(56), S.K.K.(44) isimli kadınlar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. A.S.(28) isimli erkek şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Haber Merkezi

