Kayseri'de İş Dünyası ve Ekonomi Üzerine Önemli Toplantılar
Kayseri, iş dünyasının önemli isimlerini ağırladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Kayseri'deki programları çerçevesinde iş insanları ve sanayicilerle bir araya geldi. Bu kapsamda, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantılarda, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve geleceği üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın da katıldığı etkinliklerde, Merkez Bankası Başkanı Dr. Karahan, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ile birlikte sanayi odası yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek ekonomik gelişmeleri masaya yatırdı.
Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı sunum, iş insanları ve sektör temsilcileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Katılımcılar, sunumun verimli geçtiğini belirterek, Merkez Bankası'nın ekonomi politikaları hakkında bilgi edinme fırsatı buldular.
Toplantılarda, Kayseri'nin ekonomik gelişimine katkı sağlamak amacıyla iş dünyasıyla iş birliğinin önemine vurgu yapıldı. Bu tür etkinliklerin, şehirdeki ekonomik dinamizmi artırması bekleniyor.