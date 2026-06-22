Kayseri'de İş İnsanı Mustafa Yerli Cinayeti Davasında İlk Duruşma Yarın Görülecek

Olay, 19 Ekim 2025’te Kocasinan ilçesi Akin Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre müteahhit Mustafa Yerli ile aralarında husumet bulunan iş insanı Erkan Turhal, mahalle mezarlığı yakınlarında karşılaştı. Turhal’ın tabancayla açtığı ateş sonucu Yerli olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, şüpheli Erkan Turhal kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Turhal’ın “kendisine saldırı olduğu” yönündeki savunmalarının dosya kapsamındaki delillerle desteklenmediği belirtildi. Olay yerinde ve maktul üzerinde herhangi bir silah bulunmadığı, elde edilen 5 kovanın tamamının da şüphelinin kullandığı silahla uyumlu olduğu tespitine yer verildi. İddianamede ayrıca, Turhal’ın aracını kullanarak Mustafa Yerli’nin bulunduğu aracı durdurduğu, ardından ateş açarak Yerli’nin yanı sıra Ferhat Yerli ve Halim Çetinkaya’ya da ateş etmeye devam ettiği belirtilerek, “öldürme kastıyla hareket ettiği” değerlendirmesi yapıldı. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları ve kamera görüntülerine de yer verilen dosyada, tarafların olay gecesi farklı noktalarda bulunduğu, karşılaşmanın ise saat 02.30 sıralarında tesadüfen gerçekleştiği ifade edildi. Savcılık, olayda kullanılan ruhsatlı silahın Erkan Turhal’a oğlu Ercan Turhal tarafından temin edildiğini belirterek, Ercan Turhal hakkında “kasten öldürmeye yardım etme” suçlamasıyla yargılama talep etti.

Ayrıca şüphelinin yakalanmaması için saklandıkları ve yardım sağladıkları iddia edilen 4 kişi hakkında da “suçluyu kayırma” suçundan dava açılması istendi. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamede tüm sanıkların ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi. Erkan Turhal’ın yargılandığı davanın ilk duruşması yarın görülecek.