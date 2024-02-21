Kayseri'de iş kazası: 1 ölü

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada asansörün düşmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

Kayseri'de iş kazası: 1 ölü
Kayseri GündemEditör

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada asansörün düşmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, OSB 41. Cadde üzerinde bulunan bir fabrikada asansör düşmesi sonucu yabancı uyruklu işçi Nadir El Rahmun (23) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri fabrikada güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Nadir El Rahmun’un hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından talihsiz işçinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de iş kazası: 1 ölü
İHA
Kayseri Gündem

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