Kayseri'de İş Kazası: Tomruk Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

Olay, tomruk yükleme çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple ağır tomruklardan birinin devrilmesi sonucu gerçekleşti. C.V., devrilen tomruğun altında kalırken, diğer işçilerin durumu fark etmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan C.V., Bünyan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.