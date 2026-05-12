Kayseri'de iş teftişinde farkındalık artırmaya yönelik bilgilendirme toplantısı

Kayseri Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, SGK İl Müdürü Mustafa Türkoğlu, İşkur İl Müdürü Ayşe Ak, Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı Mustafa Tanrısever, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Başkanı Adnan Uslular, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Emre Sönmez ve davetliler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan KTO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Emre Sönmez, “İş dünyamız bugün; artan maliyetler, küresel rekabet, finansmana erişim ve değişen mevzuatlar gibi birçok başlıkta yoğun bir mücadele vermektedir. Böyle bir dönemde işletmelerimizin en büyük beklentisi; yol gösteren, uygulamada rehberlik eden ve öngörülebilir bir yaklaşımın güçlenmesidir. Bu nedenle iş teftişlerini yalnızca bir denetim süreci olarak değil; çalışma hayatını daha sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir hale getiren önemli bir rehberlik mekanizması olarak görüyoruz. Ancak özellikle KOBİ ölçeğindeki işletmelerimiz için mevzuatın uygulama tarafında zaman zaman tereddütler ve bilgi eksiklikleri oluşabilmektedir. İşte bu noktada, sahayı tanıyan müfettişlerimizin yönlendirici yaklaşımını son derece kıymetli buluyoruz” diye konuştu.

Sözlerini sürdüren Sönmez, “Özellikle iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması, çalışma hayatında uygulama birliğinin güçlendirilmesi, kayıt dışı istihdamla mücadele edilirken işletmelerimizin sürdürülebilirliğinin de gözetilmesi hem çalışma barışı hem de ülkemizin rekabet gücü açısından büyük önem taşımaktadır. Bugün gerçekleştirilecek sunumların; üyelerimizin uygulamadaki soru işaretlerini gidermesi ve kamu ile iş dünyası arasındaki iletişimi daha da güçlendirmesi açısından çok kıymetli olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı Mustafa Tanrısever ise, “İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin etkin şekilde uygulanması, çalışan haklarının korunması ve işveren yükümlülüklerinin doğru biçimde yerine getirilmesi yalnızca yasal bir zorunluluk değil; aynı zamanda verimli, güçlü ve sürdürülebilir bir çalışma hayatının temel unsurudur. Bu nedenle bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerini son derece önemli görüyoruz. Bugün özellikle vurgulamak isterim ki önleyici yaklaşım, çalışma hayatının en önemli anahtarlarından biridir. Olası riskler ortaya çıkmadan önce gerekli tedbirleri almak, sorun yaşandıktan sonra çözüm aramaktan çok daha etkili ve çok daha değerlidir. Bu nedenle Bakanlık olarak iş yerlerimizin bilinç düzeyini artırmaya, rehberlik faaliyetlerini güçlendirmeye ve paydaşlarımızla sürekli iletişim halinde olmaya büyük önem veriyoruz. Kayseri; üretim gücü, ticari dinamizmi, sanayi altyapısı ve girişimcilik kültürüyle ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayan şehirlerimizden biridir. Böylesine güçlü bir ekonomik yapıya sahip olan Kayseri’de gerçekleştirilen bu toplantının da çalışma hayatına ilişkin iyi uygulamaların yaygınlaşmasına önemli katkılar sunacağına inanıyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından iş müfettişleri çalışma koşulları ve ortamıyla ilgili sunum gerçekleştirdi.