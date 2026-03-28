Kayseri'de İsrail'i Destekleyen Markaya Protesto: 'Coğrafyamızda işgalci İsrail'i ve Amerikan askerini istemiyoruz'

Ergenç, açıklamasında “Coğrafyamızda işgalci İsrail’i ve Amerikan askerini istemiyoruz” diyerek, bölge halklarının iradesini yok sayan askeri müdahalelere karşı olduklarını vurguladı. “Böl, parçala, yut” senaryolarına karşı durduklarını belirten Ergenç, bu direnişin yalnızca sözde değil, denizde ve karada sürdüğünü ifade etti.

Açıklamada, Gazze’ye yönelik ablukanın 18 yılı aşkın süredir devam ettiğine dikkat çekilerek, Nisan ayında yola çıkacak olan Özgürlük ve Sumud Filosu’nun sadece insani yardım değil, insanlık onurunu taşıyacağı belirtildi. Ergenç, “Bu filo, teslim olmayan direniş ruhunun sembolüdür” dedi.

Mescid-i Aksa’nın 27 gündür ibadete kapatıldığını hatırlatan Ergenç, kutsal mekânlara yönelik saldırılara sessiz kalmayacaklarını belirtti. “Kudüs’ün özgürlüğü, tüm coğrafyanın özgürlüğüdür” ifadeleriyle inanç özgürlüğünün önemine dikkat çekti.

Bölgedeki askeri hareketliliğin arkasında enerji kaynaklarının sömürülmesi olduğunu savunan Ergenç, “Topraklarımızın altındaki zenginlikler, işgalcilerin yakıtı değil, çocuklarımızın geleceği olmalıdır” dedi.

Açıklamanın sonunda, Filistin’de yaşananların Lübnan, Suriye ve İran’daki gelişmelerle bağlantılı olduğu vurgulandı. Ergenç, “Soykırıma karşı tek ses, tek yürek olmalıyız. Bugün bu ateşi söndürmezsek, yarın bu coğrafyanın tamamı yanacaktır” diyerek tüm halkı onurlu duruşa omuz vermeye çağırdı.

Protesto, çevredeki vatandaşların ilgisiyle takip edilirken, grup sessiz ve kararlı bir şekilde meydandaki varlığını sürdürdü.