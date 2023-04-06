Kayseri'de İsrail Terörü Lanetlendi

Kayseri Hunat Camii önünde teravih namazı sonrası, Genç İHH öncülüğünde toplanan kalabalık tarafından İsrail'in Mescidi Aksa'da yapmış olduğu terör baskını protesto edildi.

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  • 06.04.2023 11:25
  • Güncelleme: 06.04.2023 11:26
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Kayseri'de İsrail Terörü Lanetlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İsrail’in Mescidi Aksa’ya  yaptığı baskın, diğer tüm illerimizde olduğu gibi Kayseri’de de tarihi Hunat Camii önünde toplanan kalabalık tarafından protesto edildi.

Genç İHH öncülüğünde açılan, ‘Mescidi Aksa Onurumuzdur’ pankartı etrafında toplanan kalabalık, ‘Kahrolsun İsrail’ ve ‘oluk oluk kan aksa, kurtulacak el Aksa’ sloganlarıyla İsrail’in Mescidi Aksa’da teravih sonrası yaptığı teröristçe baskını lanetleyip protesto ettiler.

Teravih namazı camiden çıkan kalabalık grup tarafından sloganlar eşliğinde okunan basın açıklamasında, ‘İlk kıblemiz, miracımız, göz bebeğimiz, kalbimiz, vicdanımız, onurumuz ve kırmızı çizgimiz olan Kudüs, bu Ramazan ayında da yine İsrail’in saldırılarına maruz kalmıştır’ denilerek İsrail’in kronikleşmiş saldırıları sonucu Mescidi Aksa’yı bir Yahudi mabedine çevirmek istediği belirtildi.

Yapılan basın açıklamasında, ‘Mescid-i Aksa’ya düzenlenen toplu baskınlar, orada ibadet eden Müslümanlara yapılan saldırılar, ilahi hatıranın vücut bulduğu yapıya verilen zararlar, Müslümanların buraya girişlerine konulan engeller, Mescid-i Aksa’nın altının oyulmasıyla oluşturulan tüneller, buradaki ibadetgâhlara uygulanan kapatmalar, Yahudilerin burada gerçekleştirdiği ayinler ve pervasızlıklar, her türlü sosyal ve kamusal baskılamalar, İsrail’in Mescid-i Aksa üzerindeki düşlerinin yapı taşları olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İsrail’in bu zorbalığına rağmen Müslümanların onurlu ve izzetli direnişi; İsrail’i her geçen gün düşlerinden uyandırarak gerçeğe doğru yaklaştırıyor, düşler yerini kabuslara bırakıyor. Bu hakikat, İsrail’in gün geçtikçe daha da çirkefleşmesine, saldırganlaşmasına ve zorbalaşmasına yol açıyor. Ramazan ayı daha ilk günlerinde bugüne yaşanan olaylarda İsrail yine her zaman ki zalim tutumuyla Mescid-i Aksa üzerine saldırıya geçmiştir. Bugün dünya üzerindeki bütün vicdan sahibi insanlar olarak yine tek ses olmalı, İsrail’e karşı tek yürek tavrımızı ve haklılığımızı ortaya koymalıyız’ denildi.

İsrail’in yapmış olduğu teröristçe müdahaleleri protesto etmek üzere basın açıklaması yapan gurup, toplu dua edildikten sonra dağıldı.
 

Haber Merkezi

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