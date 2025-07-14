  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de İsrail Ürünlerine Boykot Çağrısı 9. Haftasında

Kayseri'de İsrail Ürünlerine Boykot Çağrısı 9. Haftasında

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda, Starbucks önünde gerçekleşen eylemde, gençler İsrail menşeli ürünlerin boykot edilmesi gerektiğine dair pankartlar açarak dikkat çekti.

Kayseri'de İsrail Ürünlerine Boykot Çağrısı 9. Haftasında

Eylem, 9. haftasında da devam ederken, çevredeki vatandaşlar gençlere alkışlarla destek verdi. Bu durum, bazı Starbucks müşterilerinin mekanı terk etmesine neden oldu. Eylemciler, tüketicileri İsrail menşeili ürünlerden uzak durmaya ve bilinçli bir tüketim yapmaya davet etti.

Halkın ilgisi ve destekleriyle büyüyen bu hareket, sosyal medyada da yankı buldu. Gençlerin kararlılığı, boykot çağrısının geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağladı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Türkiye, Terörle Mücadelede Tarihi Bir Dönüm Noktasına Geliyor'
'Türkiye, Terörle Mücadelede Tarihi Bir Dönüm Noktasına Geliyor'
Kayserili badmintoncular İstanbul'dan 2 madalyayla döndü
Kayserili badmintoncular İstanbul’dan 2 madalyayla döndü
Kayserili iş insanı Demir Karamancı yaşamını yitirdi
Kayserili iş insanı Demir Karamancı yaşamını yitirdi
Vali Çiçek: 'LGS'de birinci olan 18 öğrencimizi tebrik ediyorum'
Vali Çiçek: "LGS'de birinci olan 18 öğrencimizi tebrik ediyorum"
Kayseri'de İsrail Ürünlerine Boykot Çağrısı 9. Haftasında
Kayseri'de İsrail Ürünlerine Boykot Çağrısı 9. Haftasında
'Türk Milleti, İradesine ve Bölünmez Bütünlüğüne Sahip Çıkmıştır'
“Türk Milleti, İradesine ve Bölünmez Bütünlüğüne Sahip Çıkmıştır”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!