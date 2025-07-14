Kayseri'de İsrail Ürünlerine Boykot Çağrısı 9. Haftasında

Eylem, 9. haftasında da devam ederken, çevredeki vatandaşlar gençlere alkışlarla destek verdi. Bu durum, bazı Starbucks müşterilerinin mekanı terk etmesine neden oldu. Eylemciler, tüketicileri İsrail menşeili ürünlerden uzak durmaya ve bilinçli bir tüketim yapmaya davet etti.

Halkın ilgisi ve destekleriyle büyüyen bu hareket, sosyal medyada da yankı buldu. Gençlerin kararlılığı, boykot çağrısının geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağladı.