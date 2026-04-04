  • Haberler
  • Gündem
Kayseri'de İsrail ürünlerine boykota yoğun katılım

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Starbucks önünde terörist İsrail'e destek veren ürünleri protesto etmek için yoğun bir kalabalık Starbucks önünde bir araya geldi.

Her hafta Cumartesi günleri saat 14.00'de istikrarlı bir şeklide 53 haftadır yapılan İsrail menşeili ve katliamlara destek olan markaların ürünleri bu hafta da yoğun bir kalabalıkla protesto edildi.

Ellerinde terörist İsrail ve İsrail menşeili ürünlerin boykot edildiği döviz ve pankartları taşıyan kalabalık, 45 dakika boyunca Kayseri'Starbucks önünde boykot eylemlerine devam etti.

‘Hamas’a selam direnişe devam', ‘Katil İsrail’, ‘Mahallemde İsrail ürünü istemiyorum’, ‘Bebek katili İsrail’, ‘Katil Amerika’, ‘Özgür Filistin’ yazan pankartlarıyla boykotuna devam eden kalabalığa meydandan geçen araçlar da korna ve sirenleriyle destek verdi.

Haber Merkezi

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!