Kayseri’de İsrail Ürünlerine Karşı Sessiz Direniş Sürüyor

Eyleme katılan grup, haftalardır aynı noktada, aynı kararlılıkla seslerini duyurmaya çalışıyor. Katılımcılar, sadece tüketim alışkanlıklarını değil, vicdanlarını da sorgulayan bir duruş sergiliyor. Sessiz ama etkili bu protesto, Kayseri halkının Filistin’e olan duyarlılığını ve adalet arayışını simgeliyor.

Topluluk, “Her Cumartesi buradayız, çünkü sessiz kalmak da bir tercihtir. Biz bu tercihi reddediyoruz” diyerek boykotun sadece bir tüketim tavrı değil, aynı zamanda bir vicdan hareketi olduğunu vurguluyor.