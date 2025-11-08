Kayseri’de İsrail Ürünlerine Karşı Sessiz Direniş Sürüyor

  • Haberler
Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda her Cumartesi tekrarlanan bir protesto, şehirde vicdanın sesi olmaya devam ediyor. İsrail'e verdiği destekle kamuoyunda tepki çeken Starbucks önünde toplanan duyarlı vatandaşlar, bu hafta da İsrail menşeli ürünlere karşı boykot çağrısını yineledi.

Eyleme katılan grup, haftalardır aynı noktada, aynı kararlılıkla seslerini duyurmaya çalışıyor. Katılımcılar, sadece tüketim alışkanlıklarını değil, vicdanlarını da sorgulayan bir duruş sergiliyor. Sessiz ama etkili bu protesto, Kayseri halkının Filistin’e olan duyarlılığını ve adalet arayışını simgeliyor.

Topluluk, “Her Cumartesi buradayız, çünkü sessiz kalmak da bir tercihtir. Biz bu tercihi reddediyoruz” diyerek boykotun sadece bir tüketim tavrı değil, aynı zamanda bir vicdan hareketi olduğunu vurguluyor.

 

 

Haber Merkezi

