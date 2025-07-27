Kayseri'de İsrail Ürünlerini Boykot Eylemi 11. Haftasında

Sİyanist İsrail destekçisi ürünleri satan işletmeleri ve ürünlerini boykot etmek maksadıyla on bir haftadır pankartlarla gösterilerine devam eden Kayseri Boykot ekibi, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Starbuck şubesi önünde eylemlerine bu hafta da devam ettiler.

Yoldan geçen ve duraklarda bekleyen vatandaşların ıslık ve alkışlarıyla destek verdikleri bu boykot eylemine, ne yazık ki bir kısım Starbucks müşterilerinin istiflerini bozmadan oturmaları tepkilere neden oldu.