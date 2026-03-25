  • Haberler
  • Kayseri'de işsizlik oranı azaldı

Kayseri'de işsizlik oranı azaldı

TÜİK, İşgücü İstatistikleri 2025 verilerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre Kayseri'de 2024 yılında 9,0 olarak ölçülen işsizlik oranı 2,3 puan azalarak 2025 yılında 6,7 olarak ölçüldü. Türkiye genelinde ise işgücü, 2025 yılında bir önceki yıla göre 200 bin kişi azalarak 35 milyon 533 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan azalarak yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,3, kadınlarda ise yüzde 36,2 oldu.

Kayseri'de işsizlik oranı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İşgücü İstatistikleri 2025 verilerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre; Kayseri’de 2024 yılında 9,0 olarak ölçülen işsizlik oranı 2,3 puan azalarak 2025 yılında 6,7 olarak ölçüldü. Türkiye genelinde ise işgücü, 2025 yılında yılında bir önceki yıla göre 147 bin kişi azalarak 2 milyon 966 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8 iken kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre 54 bin kişi azalarak 32 milyon 566 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 49,0 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,4 iken kadınlarda yüzde 32,1 olarak gerçekleşti. İşgücü 2025 yılında bir önceki yıla göre 200 bin kişi azalarak 35 milyon 533 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan azalarak yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,3, kadınlarda ise yüzde 36,2 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta ise işsizlik oranı 2025 yılında bir önceki yıla göre 1 puan azalarak yüzde 15,3 oldu.

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!