Kayseri'de İtfaiye aracı ve tramvay çarpıştı: 1 hafif yaralı
Kayseri'de itfaiye aracı ve tramvay çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
- 22.01.2023 17:26
- Güncelleme: 22.01.2023 17:26
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Kaza, Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Tuna Caddesi üzerinde yaşandı. İtfaiye aracı, merkez istikametine giden raylı sisteme çarptı. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan kişi sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
1ha
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