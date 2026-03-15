Kayseri'de itikafa girenler, Ramazan ayının son günlerinde kendilerini ibadete adıyor

Kocasinan ilçesi İstasyon Caddesi'nde bulunan Hacı Kılıç Caminde Ramazan ayının son 10 gününde gerçekleştirilen itikaf ibadeti devam ediyor. İtikafa giren vatandaşlar, camide kalarak 10 gün boyunca ibadet ediyor, dünya işlerinden uzaklaşıp kendilerini manevi olarak yenilemeye çalışıyor. Son 5 yıldır itikafa katılan 3 çocuk babası 42 yaşındaki Soner Polat, itikafın Ramazan’ın son günlerinde gerçekleştirilen önemli bir sünnet olduğunu söyledi. Polat, “İtikaf Ramazan'ın son 10 gününde de oluyor. Son 10 günden itibaren Sünnet-i Müeyyide'de Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz. İtikafı hiç hayatı boyunca terk etmemiş. O sünneti yerine getirmek için, biz de Ramazan'ın son 10 gününde gücümüz yettiğince bu itikafı ömrümüze yazdık. Ömrümüzün her yılında Allah ne kadar ömür verirse, bin sene versin ‘Müslüman'ın niyeti amelinden hayırlıdır’ diyor. Çünkü Rabb'im bin sene ömür verirse, bin sene biz burada itikafta Ramazan'ın son 10 günlerinde katılmaya niyet ettik. Son 5-6 yıldır da şükürler olsun bunu gerçekleştirebiliyoruz. İtikaf, kelime anlamıyla kitabi bilgi olarak arınmak anlamına geliyor. Ben esnafım. 3 tane çocuğum var, ellerinizden öper. İtikafta insanlar dünya hayatına, koşturmasına ve bu hayata 10 gün boyunca mola vermiş oluyor. Dünya koşturmasının içerisinde yine böyle uğraşıyorsun, Allah için bir şeyler yapmaya çalışıyorsun, namazını kılıyorsun, orucunu tutuyorsun, nafile ibadetlerine gayret ediyorsun ama buranın vermiş olduğu sükuneti ve güzelliği itikaf dışında başka bir yerde ben kendi halimde yaşamadım. 10 günde burada sadece Allah için kapanıyorsun. Dış hayatla bağlantıyı kesiyorsun, ticaretle bağlantını kesiyorsun. Allah için kendini kapatmış oluyorsun. Bu çok kıymetli, güzel bir şey” ifadelerini kullandı.

“İTİKAF İNSANIN HAYATINA KUVVETLİ BİR FREN ETKİSİ YAPIYOR”

İtikafın insanın hayatına manevi anlamda güçlü bir etki yaptığını ifade eden Polat, “İtikaf insanın hayatına kuvvetli bir fren etkisi yapıyor. Yani buraya gelmeden önce neysen burada da o sınavından çıkarken de çok değişen bir şey yok. Ama ‘nefsini bilen Rabb'ini bilir’ diyor ya. Burada insan nefsini bilip, hatalarını düşünüp, daha fazla bunlara nasıl fren yapıp, ruhumu, kalbimi daha fazla nasıl güzelleştirebilirim? Diğer detaylarımı daha fazla nasıl güzelleştirebilirim? Nefsin, ‘Envar’ sıfatından kurtulmak için neler yapılabilir? Nefsi nasıl yükseltebiliriz? Bunun gayretinde oluyorsun, bunun muhasebesinde oluyorsun. İtikaf, insana kendini bildiriyor, nefsini bildiriyor. İlk itikafa giren Soner’le, son itikafa giren Soner aynı değil. İtikafa ilk defa gelmiş birinin birinci günündeki ile 10. günündeki hali de aynı değil. Kesinlikle çok daha manevi bir olgunluğa ulaşmış oluyor. Çünkü insan sürekli olarak yükselir, mertebe alabilir, manevi haller yaşayabilir. İtikafta, bunların sağlanabileceği en güzel yerler” dedi.

