Kayseri'de itikafa girilebilecek camiler belli oldu

 Oruç ayı Ramazan'ın son 10 gününde yerine getirilen itikaf ibadetinin, Kayseri'de hangi camilerde yerine getirilebileceği açıklandı. Kayseri Müftülüğü resmi internet sitesinde duyurulan listeye göre kent merkezi ve ilçelerde toplam 209 camide Müslümanlar itikaf ibadeti yerine getirebilecek.

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  • 07.04.2023 19:45
  • Güncelleme: 07.04.2023 19:45
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Kayseri'de itikafa girilebilecek camiler belli oldu

Unutulmaya yüz tutan ibadetlerden olan itikaf, 5 vakit cemaatle namaz kılınan bir camide ibâdet niyetiyle inzivaya çekilme anlamına gelir. Kur’an ve Sünnet ile sabit olan itikaf, az sayıda kişi tarafından bilinen bir ibadet haline gelmiştir. Allah Teâlâ el Bakara Suresi 187. ayetinde; “Mescitlerde (camilerde) itikâf hâlinde iken kadınlarınızla ailevî münasebette bulunmayınız” buyurmaktadır.
Peygamber efendimiz de “İtikâfa giren kişi, günahları hapsedip, sevapların tümünü elde eden kişi gibi, kendisine sevaplar kazandıran kişidir” buyurmuştur. Peygamberimizin eşi Aişe (ra)’dan nakille, Peygamber efendimizin Medine’ye hicretinden sonra, ölünceye kadar her Ramazan’ın son 10 gününü itikâfta geçirdiği nakledilmiştir.

KAYSERİ ve İLÇELERİNDE İTİKAFA GİRİLECEK CAMİLER

Kayseri Müftülüğü’nden yapılan açıklamaya göre 5’i Akkışla, 24’ü Bünyan, 24’ü Develi, 8’i Felahiye, 8’i Hacılar, 10’u İncesu, 18’i Kocasinan, 8’i Melikgazi, 4’ü Özvatan, 30’u Pınarbaşı, 21’i Sarıoğlan, 1’i Sarız, 22’si Talas, 18’i Yahyalı, 8’i Yeşilhisar ilçelerinde olmak üzere toplam 209 camide itikafa girilebilecek. İtikaf ibadetinin yerine getirilebileceği camilerin listesi, Kayseri Müftülüğü’nün resmi internet sitesinde yayınlandı. Müslümanlar, 11 Nisan Salı gününden itibaren izin verilen camilerde itikaf ibadetini yapabilecek.

1ha

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