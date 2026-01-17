Kayseri'de İUP kapsamında 599 kişi istihdam edilecek

Temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde 79 kişi, İl Müftülüğü bünyesinde 520 kişi olmak üzere İşgücü Uyum Programı (İUP) uygulanacak.

İŞKUR Kayseri tarafından yapılan açıklamada ise, “Programa katılmak isteyen adayların başvurularını; www.iskur.gov.tr, ALO 170 Çağrı Merkezi, e-Devlet sistemi üzerinden yapmaları zorunludur. Başvuru sırasında sorun yaşayan adaylar, İŞKUR hizmet noktası bulunan ilçe belediyelerinden veya İŞKUR İl Müdürlüğünden destek alabilirler. Başvuru yapacak tüm adayların, İŞKUR sisteminde kayıtlı adres ve iletişim bilgilerinin güncel olması gerekmektedir” denildi.