Kayseri'de İyi Parti'nin Yükü, Dursun Ataş'ın Omuzlarında
İyi Parti Milletvekili ve 1. sıra Milletvekili adayı Dursun Ataş, Kayseri'de İyi Parti'nin yükünü tek başına omuzlarında taşımaya çalışıyor.
- 18.04.2023 13:34
- Güncelleme: 18.04.2023 13:34
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İyi Parti Milletvekili ve 1. sıra Milletvekili adayı Dursun Ataş, Kayseri'de İyi Parti'nin yükünü tek başına omuzlarında taşımaya çalışıyor.
İyi Parti Milletvekili Adayı Dursun Ataş, özellikle 2. ve 3. sıra adaylarının Kayseri'de fazla tanınmıyor olmasının dez avantajını tek başına yaptığı seçim çalışmalarıyla izale etmeye çalışıyor.
Saha gezileri, ziyaretler ve medya tanıtım faaliyetleri konusunda, Kayseri'de İyi Parti kendi iç meseleleri yüzünden yeterli performansı maalesef gösteremiyor.
Haber Merkezi
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