Kayseri’de İYİ Parti temayül yoklaması başladı

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesi İYİ Parti 15 ilde temayül yoklamasına gidiyor. Kayseri de bu illerden birisi. Kadir Has Kongre Merkezi’nde 47 aday adayı, Kayseri milletvekili aday listesine girebilmek için partililer tarafından oylanıyor.

İYİ Parti Kayseri İl Partisi Başkanı Tansu Şener, tamayül yoklamasını değerlendirdi. “Kayseri’ye ve partimize hayırlı, uğurlu olsun” diyen Şener “Gördüğünüz gibi yoğun bir katılım var. 47 aday adayımız bugün temayül yoklamasında partililerimizin önüne çıktılar. Tüm partililerimiz de yoğun bir katılım gösteriyorlar. Bu durum da bizi sevindiriyor. Önümüzde 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlere hazır olduklarının göstergesi. Bu anlamda da biz kalabalığı gördükçe de iktidarın habercisi olduğunu düşünmeye başlıyoruz. Kalabalığı görünce iktidar geliyor diyoruz Kayseri için. Kayseri olarak 47 tane birbirinden değerli aday adayımız var. İçinde iş insanından avukatına esnafından mühendisine mimarına kadar adayımız var. Kalite anlamında diğer partilerin listelerinden kalitesinden yüksek olduğumuzu iddia ediyoruz ama bunu karşılaştırmak bize düşmez. Bu vatandaşın takdiridir. Vatandaş listeleri karşısına aldığı zaman İYİ Parti’nin listesinin daha kaliteli olduğu ortaya çıkacaktır. Vatandaş da bunu görecektir zaten” ifadelerini kullandı.

Bugün saat 17:00’a kadar devam edecek temayül oylaması sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.