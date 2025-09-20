Kayseri'de İz Bırakanlar:NECDET ADIBELLİ

Necdet Adıbelli, hayatına memleketi Gesi’de başladı. Babası cami hocası, annesi ev hanımıydı; aile sıcaklığı ve disiplin içinde büyüdü. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra, üstün başarı göstererek yazılı ve sözlü sınavları geçti ve Ankara Polis Koleji ile Akademisi’ni bitirdi. Akademiden mezun olduktan sonra Ankara’da komiser muavini olarak görev yapmaya başladı ve özellikle trafik düzeni alanında büyük bir özveriyle çalıştı.

Hemşerileri ve meslektaşları tarafından çok sevilen Necdet Adıbelli, cana yakın, dürüst ve naif kişiliğiyle tanınırdı. Her zaman örnek bir ağabey, güvenilir bir dost ve işine tutkuyla bağlı bir polis olarak hafızalarda yer etti. Hayatını halkın güvenliği ve trafik düzeni için adadı; insanlara ve mesleğine olan sevgisi her zaman ön plandaydı.

Ne yazık ki, üzerinde titizlikle çalıştığı trafik kurallarına uymayan bir sürücünün sebep olduğu elim bir kazada, 11 yıl önce bizleri erken bırakmak zorunda kaldı. Ardında unutulmaz anılar, saygı ve derin bir özlem bıraktı.

Necdet Adıbelli’nin hatırası, hem meslektaşları hem de hemşerileri tarafından her zaman yaşatılacak; dürüstlüğü, insan sevgisi ve naif duruşu ile örnek olmaya devam edecektir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.