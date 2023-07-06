Kayseri'de jandarma bir ayda 11 bin 826 kişiyi sorguladı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Haziran ayında yapılan çalışmalarda 11 bin 826 kişi sorgulandı, aranması bulunan 12 kişi yakalandı.

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  • 06.07.2023 13:24
  • Güncelleme: 06.07.2023 13:42
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Kayseri'de jandarma bir ayda 11 bin 826 kişiyi sorguladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Haziran ayında yapılan çalışmalarda; 11 bin 826 kişi sorgulandı, aranması bulunan 12 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca Haziran ayı içerisinde 1’i kasten öldürme, 55’i kasten yaralama olayında yakalanan 125 şüpheli, haklarında yapılan soruşturma evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edilirken, 6 şüpheli tutuklandı. 14’ü evden, 3’ü bağ, bahçe ve tarladan, 2’si kamu, kurum ve kuruluşlarından, 2’si otodan, 2’si iş yerinden, 2’si inşaattan hırsızlık, 2’si motosiklet, 1’i büyükbaş ve küçükbaş hayvan, 1’i haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı ve 6 dolandırıcılık olmak üzere toplam 35 olayda 23 şüpheli yakalandı. 3 ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’, 9 ‘kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma’, 1 ‘yasadışı ekim’, 2 ‘resmi belgede sahtecilik’, 4 ‘kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet’ ve 2 ‘göçmen kaçakçılığı’ olayı ortaya çıkarıldı. Bu olaylarda 41 şüpheli yakalanırken, düzenlenen operasyonlarda; 328 gram uyuşturucu madde, 19 kök kenevir bitkisi, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi, 83 kilo tütün, 64 bin 600 adet makaron, 60 adet eski eser, 4 adet kazı malzemesi, 3 adet tabanca, 15 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi.

Ekipler tarafından terör ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda ise; ’FETÖ/PDY’, ’PKK’ ve ’DEAŞ’ terör örgütleri suçlarından 7 olayda 7 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 2 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Ailesi ve yakınları tarafından kayıp şahıs müracaatında bulunulan 5 şahsın arama çalışmalarına devam ederken, çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 295 şahıs yakalandı. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Türkiye ve Kayseri Huzur Güven Uygulamalarında; 11 bin 826 şahıs sorgulanırken, 843 umuma açık yer, metruk bina, okul ve park ve bahçe kontrol edildi. Çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 12 şahıs yakalandı. Kontrol edilen 6 bin 22 araçtan arandığı tespit edilen 1 araç yakalanırken, 132 araca idari yaptırım uygulandı. 32 araç trafikten men edildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

İHA

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