Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından 75 aranan şahıs yakalandı
Kayseri İl Jandarma ekipleri tarafından son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında UYAP'ta arama kaydı bulunan 75 şahıs yakalandı.
19 Haziran - 25 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda; çeşitli suçlardan haklarında UYAP'ta arama kaydı bulunan 75 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan; 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranan 9 şahıs, 10 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranan 3 şahıs, ifadesinin alınmasına yönelik aranan 56 şahıs, 7 kayıp şahıs yakalandı.