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Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından 75 aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Jandarma ekipleri tarafından son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında UYAP'ta arama kaydı bulunan 75 şahıs yakalandı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından 75 aranan şahıs yakalandı

19 Haziran - 25 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda; çeşitli suçlardan haklarında UYAP'ta arama kaydı bulunan 75 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan;  0-5 yıl arası hapis cezası ile aranan 9 şahıs, 10 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranan 3 şahıs, ifadesinin alınmasına yönelik aranan 56 şahıs, 7 kayıp şahıs yakalandı.

Haber Merkezi

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