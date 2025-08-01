Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından son bir ayda 32 kişi yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Temmuz 2025 ayı içerisinde, sorumluluk bölgesinde yapılan aramalar ve yol kontrolleri neticesinde, bin 200 kilogram tütün, 360 gram kubar esrar, 168 kök kenevir, 4 gram kokain, 3 gram metamfetamin, 2 adet sikke, 2 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 31 adet kazı malzemesi ele geçirilirken 32 şüpheli şahıs ise yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele kapsamında; 2 yasa dışı giriş ve bulunma olayına müdahale edilirken, bu olaylarda toplam 2 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Kayseri Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 104 adet dijital materyal incelemesi yapılarak yürütülen soruşturmaların aydınlatılmasına katkı sağlandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen bilişim dolandırıcılıkları ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde 50 şüpheliye ait kimlik bilgileri tespit edildi. Sanal devriyeler esnasında suç unsuru tespit edilen 22 kişiye işlem tesis edilmek üzere rapor düzenlenirken ve 441 müstehcen içerikli, 425 yasa dışı bahis ve 410 oltalama sitesi erişime engellenmek üzere ihbar WEB ve Ulusal Siber Olayları Müdahale Merkezine(USOM) bildirildiği öğrenildi.

Suç Araştırma Tim Komutanlığı (JASAT) tarafından 26 faili meçhul olaya müdahale edilirken, 24 olay aydınlatıldı. Ayrıca, diğer suç ve kabahatlerden dolayı 501 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem yapılırken, hakkında yakalama kararı bulunan 243 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.