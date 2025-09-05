Kayseri'de Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi Projesi İlerliyor

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ile birlikte yapılan incelemelerde, projenin altyapı çalışmaları ve sondaj süreçleri hakkında bilgiler verildi. Şu anda bölgedeki 3 adet sıcak su sondaj kuyusu tamamlanmış durumda ve 5 yeni kuyu için çalışmalar devam ediyor. Bu sondajlar, ortalama 60 derece sıcaklıkta ve saniyede 70 litre debi sağlayarak seracılık için gerekli altyapıyı oluşturmayı amaçlıyor.

Altyapı Çalışmaları

Büyükşehir Belediyesi, projeye yönelik altyapı çalışmalarında önemli bir rol üstleniyor. KASKİ, içme suyu hattını çekerken, KCETAŞ elektrik bağlantısını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ise kazı, dolgu ve yol çalışmalarına devam ediyor.

Ekonomik Katkı ve İstihdam

Projenin toplam maliyetinin 5 milyar TL olduğu belirtiliyor ve bu yatırımın, Kayseri'nin tarımsal üretim kapasitesini artırarak ihracatına büyük katkı sağlaması bekleniyor. Ayrıca, özellikle kadın istihdamına yönelik pozitif ayrımcılık sağlanarak, bölgedeki iş gücü potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

Gelecek Hedefleri

Tüm altyapı çalışmalarının 2026 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Bu tarihten sonra, yatırımcıların bölgeye gelmesi ve tarımsal faaliyetlerin başlaması bekleniyor. Proje, Kayseri'nin tarım alanında bir model şehir olmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kayseri, bu proje sayesinde tarım ve hayvancılık alanında daha da güçlenerek, ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.