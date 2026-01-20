Kayseri'de Jeotermal Sera Projesinde Müjdeli Haber

“Kayseri tarımı için stratejik yatırım”

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, elde edilen yeni başarıyı şu sözlerle değerlendirdi:

“Toplam 1 milyon 237 bin metrekarelik alanda, yaklaşık 5 milyar TL’lik yatırımla hayata geçirilen bu proje, sadece bugünün değil, geleceğin de en stratejik yatırımlarından biridir. 6. kuyudan da sıcak suya ulaşılması, jeotermal potansiyelimizin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.”

Kadın emeği merkeze alınıyor

Bağlamış, projenin sosyal boyutuna da dikkat çekerek, tamamlandığında yaklaşık 1.500 kişiye istihdam sağlanacağını, bunun yüzde 70’inin kadınlardan oluşacağını belirtti. “Kadın emeğini üretimin merkezine alan bu proje, ekonomik olduğu kadar sosyal kalkınma açısından da örnek bir modeldir” dedi.

12 ay üretim, rekabetçi vizyon

Jeotermal enerjiyle yılın 12 ayı üretim yapılabilecek modern sera altyapısının Kayseri’ye tarımsal üretimde yeni bir vizyon kazandıracağını vurgulayan Bağlamış, “Bu altyapı hem verimliliği artıracak hem de Kayseri’yi tarımda rekabetçi bir noktaya taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.

Teşekkür ve temenniler

Bağlamış, sürece katkı sunan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ederek, projenin Kayseri tarımına ve ekonomisine hayırlı olmasını diledi.