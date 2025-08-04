Kayseri'de Kaçak Kazı Operasyonu: Dronla Suçüstü

Ekipler, H.S, N.D, Ö.B. ve Y.Y. isimli şüphelileri dronla görüntüleyerek, kazı sırasında kullandıkları malzemelerle birlikte suçüstü yakaladı. Şüphelilerin elinde 2 tarama çubuğu, 1 kazma, 2 kürek, 2 metal boru, 6 bidon, 4 çift eldiven ve 21 muhtelif malzeme bulundu.

Kazı alanında yapılan detaylı incelemede, en büyüğü 10 metre çapında ve 15 metre derinliğinde olmak üzere toplam dört çukur tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülerek işlemlere başlandı. Bu operasyon, kaçak kazı faaliyetlerine karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.