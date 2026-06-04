Kayseri'de Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Gözaltı

Kayseri'de, kaçak sigara ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kayseri'de Kaçak Sigara Operasyonu: 1 Gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İncesu ilçesinde A.E.’nin (29) makinalarla sigara dolumu yaparak piyasaya sürdüğü yönünde bilgiye ulaşıldı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Şüpheli yakalanırken, adreste yapılan aramalarda 70 bin adet makaron, 62 kilogram kaçak tütün, 1 adet elektrikli sigara dolum makinesi ve 765 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.

Haber Merkezi

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