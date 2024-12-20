Kayseri'de kaçak sigara operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 470 paket kaçak sigara ile 83 bin 800 dal makaron ele geçirildi.

Kayseri'de kaçak sigara operasyonu
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 470 paket kaçak sigara ile 83 bin 800 dal makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince bir adrese yapılan operasyon neticesinde; Y.İ. ile İ.Ç. yakalandı. ekiplerce yapılan aramalarda ise 470 paket kaçak sigara ve

83 bin 800 dal makaron ele geçirildi. gözaltına alınan Y.İ. ile İ.Ç. hakkında işlem başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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