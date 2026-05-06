  Kayseri'de kaçak silah ticareti yapan 2 kişiye gözaltı

Kayseri'de, kaçak silah ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

(RHA)- 

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda B.Ç. (48) ve C.Y.’nin (26) kaçak silah ticareti yaptığı belirlendi. Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet susturucu, 5 adet şarjör ve 101 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.
 

Haber Merkezi

