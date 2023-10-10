Kayseri'de kaçak yollarla giren 21 kişi yakalandı

Kayseri’de ülkeye yasadışı yollarla gelen ve illegal olarak kalmaya devam eden yabancı uyruklu şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasadışı yollarla gelen ve illegal olarak kalmaya devam eden yabancı uyruklu şahıslara yönelik çalışma başlattı. Kentte eş zamanlı olarak 6 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 21 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise, 960 adet paket kaçak sigara, 2 bin 800 dal boş makaron, 1 adet kuru sıkı tabanca ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele gerildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 21 kişi, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.