Kayseri'de kaçakçılık operasyonu: 7 kişiye işlem yapıldı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 kişiye işlem yapılırken, binlerce adet boş ve doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ve Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaçak sigara ve tütün satışının engellenmesine yönelik çalışma başlattı. 7 şüpheli şahsın adresini tespit eden ekipler, arama yaptı. Yapılan aramalarda, 36 bin 100 dal doldurulmuş makaron, 19 bin dal boş makaron, 119 adet cinsel içerikli ürün, 28 adet elektronik sigara likiti, 10 adet elektronik sigara, 60 kilo nargile kömürü, 20 kilo nargile tütünü, 14 kilo tütün ve 12 adet sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 kişi, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.