Kayseri'de kaçakçılık operasyonu: 80 bin dal doldurulmuş makaron ele geçirildi, 4 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda 80 bin makaron ve 63 kilogram tütün ele geçirildi.

PAYLAŞ
  • 06.12.2023 16:18
  • Güncelleme: 06.12.2023 16:42
Kayseri'de kaçakçılık operasyonu: 80 bin dal doldurulmuş makaron ele geçirildi, 4 gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda; 80 bin makaron ve 63 kilogram tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde 4 farklı adreste çalışma yaptı. Ekipler tarafından suça karışan 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 108 adet kaçak cep telefonu, 596 adet telefon aksesuarı, 14 adet elektronik sigara, 11 adet elektronik eşya, 80 bin dal doldurulmuş makaron, 63 kilogram tütün, 100 adet sökülmüş TAPDK bandrolü, 1 adet elektronik sigara sarma makinası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Mobilya fabrikasında büyük yangın

Mobilya fabrikasında büyük yangın

Köşk Medrese restorasyonunda sona yaklaşıldı

Köşk Medrese restorasyonunda sona yaklaşıldı

'Güzelavrat' otundan 30 kişi zehirlendi

'Güzelavrat' otundan 30 kişi zehirlendi

Başkan Büyükkılıç'a Felahiye ve Özvatan'dan 'doğal gaz' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a Felahiye ve Özvatan'dan 'doğal gaz' teşekkürü

Başkan Çolakbayrakdar: 'Örnek teşkil eden sosyal yaşam alanları yapıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Örnek teşkil eden sosyal yaşam alanları yapıyoruz'

İYİ Parti'li Ataş, atama bekleyen Türkçe Öğretmenlerine kontenjan istedi

İYİ Parti'li Ataş, atama bekleyen Türkçe Öğretmenlerine kontenjan istedi

Çok Okunanlar
1
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

2
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

3
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

4
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

5
Gesi'de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

Gesi’de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

6
Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyt Özdemir Ankara İl Müdürü oldu

Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyt Özdemir Ankara İl Müdürü oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milletvekili Arıkan, 'Kayseri'nin kangren haline gelmiş sorunları var'

Milletvekili Arıkan, “Kayseri’nin kangren haline gelmiş sorunları var”

Fabrika yangını 2 saatte söndürüldü

Fabrika yangını 2 saatte söndürüldü

DAHA FAZLA
Köşk Mahallesi'nin ilkokul ve ortaokul ihtiyacı gideriliyor

Köşk Mahallesi'nin ilkokul ve ortaokul ihtiyacı gideriliyor

Başkan Yalçın'ın Kütüphaneler Günü

Başkan Yalçın'ın Kütüphaneler Günü

ERÜ, sürdürülebilirlik 2024 sıralamasında devlet üniversiteleri arasında 8. oldu

ERÜ, sürdürülebilirlik 2024 sıralamasında devlet üniversiteleri arasında 8. oldu

Türkiye tarihinin en büyük rüşvet operasyonu

Türkiye tarihinin en büyük rüşvet operasyonu

ERÜ, dünyanın en çevreci 85. üniversitesi

ERÜ, dünyanın en çevreci 85. üniversitesi