Kayseri'de kaçakçılık operasyonu: 80 bin dal doldurulmuş makaron ele geçirildi, 4 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda; 80 bin makaron ve 63 kilogram tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde 4 farklı adreste çalışma yaptı. Ekipler tarafından suça karışan 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 108 adet kaçak cep telefonu, 596 adet telefon aksesuarı, 14 adet elektronik sigara, 11 adet elektronik eşya, 80 bin dal doldurulmuş makaron, 63 kilogram tütün, 100 adet sökülmüş TAPDK bandrolü, 1 adet elektronik sigara sarma makinası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şahıs hakkında işlem başlatıldı.