Kayseri'de kaçakçılık operasyonu: Yüzlerce cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda kaçak ürün geçirildi.

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  • 11.10.2023 13:28
  • Güncelleme: 11.10.2023 15:21
Kayseri'de kaçakçılık operasyonu: Yüzlerce cinsel içerikli ürün ele geçirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda kaçak ürün geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, kentte 2 şüphelinin kaçakçılık yaptığı bilgisi üzerine hareket geçti. Şahısların adreslerini tespit ederek operasyon düzenleyen ekipler, arama yaptı. Yapılan aramada, bin 710 adet cinsel içerikli ürün, 13 adet elektronik sigara, 42 adet elektronik sigara likiti, 2 kilo nargile tütünü, 13 bin dal boş makaron, 3 bin 300 dal doldurulmuş makaron, 5 kilo tütün ve 37 adet sökülmüş TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürüldü.

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İHA

Kayseri Gündem
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