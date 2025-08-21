Kayseri'de Kaçan Motosiklet Sürücüsü Kepçeye Çarparak Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri Abdullah Y.’yi durdurmak istedi. Ancak genç sürücü, Fenese Mahallesi’nde ters yöne girerek karşıdan gelen bir kepçeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Abdullah Y. için ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Polis, yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Abdullah Y.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Ne yazık ki, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç sürücü kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.