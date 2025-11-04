Kayseri’de kadına taşlı saldırı

Olay, geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre iş çıkışı eve döndüğü sırada Ö.A. isimli bir kadın ile baba B.A. ve oğlu M.A. arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma, kısa sürede büyüdü. Ö.A.’nın ifadelerine göre; B.A. ve M.A. kendisine hakaretler ederek taşlı saldırıda bulundu. Taşlı saldırı sonrasında vücudunda kızarıklıklar ve hafif yaralanma meydana gelen Ö.A., polis karakoluna giderek şikayette bulundu.

Ö.A., karakolda alınan ifadesinde; “B.A. ve M.A., ben yoldan geçerken taş atmaya başladılar. Bunun üzerine B.A.’ya ‘çocuğuna bak taş atıyor’ dedim. B.A. bana tehdit ve hakaretlerde bulundu. Şahsın bu halini görünce ben korktum koşarak oradan uzaklaştım. B.A.’nın ve ailesinin akıl sağlığının yerinde olmadığını düşünüyorum. Bu şahıs ve ailesi sürekli olarak bize ve çevredeki ailelere huzursuzluk vermekte, çeşitli şekillerde zulüm etmektedirler. Çocukların yollarını kesip sokaktan geçenlere saldırmaktadırlar. Bana hakaret ve tehditte bulunan B.A. isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.