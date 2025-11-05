Kayseri'de kadının midesinden yarım kilo uyuşturucu kapsül çıkarıldı

  • Haberler
Kayseri'de narkotik ekiplerince yapılan çalışmada A.R. (27) isimli kadın yakalandı ve iç beden muayenesinde, mide kısmında bulunduğu tespit edilen 50 adet kapsül şeklinde toplam 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan kuryelereye yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sonucu tespit edilen şüpheli şahsın yakalanması amacıyla düzenlenen operasyon neticesinde; A.R. (27) yakalandı.

A.R.’nin Kayseri Şehir Hastanesinde yapılan iç beden muayenesinde, mide kısmında bulunduğu tespit edilen 50 adet kapsül şeklinde toplam 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

A.R., gözaltına alınarak hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

