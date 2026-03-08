Kayseri’de kadınlardan 8 Mart yürüyüşü: “Susmayacağız, korkmayacağız, vazgeçmeyeceğiz”

Kayseri Kadın Platformu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi. Kadınlar, 8 Mart dolayısıyla bir araya gelerek kadın haklarına dikkat çekti.

Kayseri Kadın Platformu adına basın açıklamasını Sema Karaoğlu gerçekleştirdi. Karaoğlu, “Bugün kadın emeğinin, direncinin ve eşitlik mücadelesinin günüdür. Bugün; insanca çalışma koşulları için direnen kadın işçilerin mirasının günüdür. bugün; kadınların yaşam hakkı ve eşit yurttaşlık hakkı için verilen mücadelenin günüdür ve 8 Mart görünmeyen kadın emeğinin görünür olduğu günüdür. Coğrafyalar farklı olsa da, kültürler farklı olsa da kadınların kaderi ortak, kadınların yaşadığı eşitsizlik, adaletsizlik ortak. Kadın hakları evrenseldir. Ülkemizde tablo her geçen gün ağırlaşmaktadır. Kadın cinayetleri durmuyor. Günde en az bir kadın katlediliyor. Türkiye’de aynı gün 6 kadın katledildi. 2026 yılının ilk ayında 22 kadın öldürüldü. 14 kadının ölümü ise kayıtlara “şüpheli” olarak geçti. Bu tablo bir tesadüf değildir. Bu tablo ihmallerin, politika boşluklarının ve sistematik cezasızlığın sonucudur. Cezasızlık ve hukuksuzluk sürdükçe failler kadınlar için tehdit olmaya devam etmektedir. İstanbul Sözleşmesi’nden hukuksuz biçimde çıkılması, 6284 sayılı Kanun’un etkisizleştirilmesi, kadınların kazanılmış haklarını hedef alan politikalar bu tabloyu ağırlaştırmaktadır. Kadınların yıllar süren mücadelesiyle elde ettiği haklar geri alınamaz. Kadınların yaşam hakkı pazarlık konusu yapılamaz. Kadınları korumak bir tercih değil, devletin yükümlülüğüdür. 8 Mart aynı zamanda kadın emeğinin günüdür. Ancak ekonomik kriz derinleştikçe en kolay vazgeçilen yine kadın emeği oluyor. İşten ilk çıkarılan kadın oluyor. Güvencesiz çalışmaya en çok kadınlar itiliyor. Ev içi bakım yükü kadınların omuzlarında kalıyor. Kadınlar çalışsa bile eşit işe eşit ücret alamıyor. Kadın emeğinin görünmez kılınmasına ve değersizleştirilmesine karşı çıkıyoruz. Kadınların eşit yurttaşlık mücadelesinin en önemli güvencelerinden biri laiklik ilkesidir. Eğitim politikalarında yaşanan değişimler ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adı verilen yaklaşım kamuoyunda ciddi kaygılar yaratmaktadır. Bu tartışma yalnızca bir müfredat tartışması değildir. Bu tartışma kız çocuklarının geleceğiyle ilgilidir. Laiklik zayıfladığında tarihin açıkça gösterdiği gibi ilk gerileyen alan kadın hakları ve kız çocuklarının eğitimidir. Bu nedenle bilimsel ve laik eğitim sistemi kadınların eşit yurttaşlık mücadelesinin temel güvencelerinden biridir. Kamusal eğitim bilimsel ve tarafsız olmak zorundadır. Kız çocuklarının eğitim hakkı tartışma konusu olamaz. Bir kez daha açık ve net söylüyoruz: Kadınların yaşam hakkı tartışma konusu değildir. Kadınların özgürlüğü pazarlık konusu değildir. Kadınların eşitliği ertelenemez. Biz kadınlar yaşamdan, eşitlikten ve özgürlükten vazgeçmeyeceğiz. Susmayacağız. Korkmayacağız. Vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.