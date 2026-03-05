Kayseri'de Kafe Hırsızı 6. Gününde Yakalandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, bir kafeye tam 6 gün boyunca girip çıkan B.A. isimli şahıs, dükkan sahibinin dikkati sayesinde sonunda yakalandı. Olay, Sahabiye Mahallesi Birkan Sokak'taki bir kafede gerçekleşti. İlk gün kasadan 2 bin TL çalan hırsız, sonraki günlerde kafede yemek yiyip, ısıtıcı karşısında dinlenerek ve televizyon izleyerek zaman geçirdi.
Kafe sahibi Yalçın Kaya, B.A.'nın alışkanlık haline getirdiği bu davranışları fark ederek, polisten yardım istedi. Kaya, "Bugün 6. gün. Her gün kafeye girip yemek yiyor, içiyor ve yatıyor. İlk gün kasayı boşaltmıştı, sonrasında kasada para bırakmadım ama yine de kafeye gelmeye devam etti," şeklinde konuştu.
B.A., dükkan sahibi tarafından yakalandığında, güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerdeki rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Olay yerine gelen polis ekipleri, B.A.'yı gözaltına aldı. Yapılan araştırmalarda, B.A.'nın bir yurtta kaldığı, buradan kaçarak dışarıda gece geçirdiği öğrenildi. Şu anda emniyetteki işlemleri devam eden B.A.'nın, polisten kaçmak için gösterdiği çabalar ise pes dedirtti.