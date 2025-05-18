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Kayseri'de Kahreden Kaza: Minik M.E.A. Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen trajik olayda, 1,5 yaşındaki M.E.A., 5. kattan düşerek ağır yaralandı.

Kayseri'de Kahreden Kaza: Minik M.E.A. Hayatını Kaybetti

İhbar üzerine hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen M.E.A. hayata tutunamadı.  

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, çevrede yaşayan vatandaşlar büyük üzüntü yaşadı.  

 

Haber Merkezi

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