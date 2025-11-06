Kayseri'de Kaldırım İşgallerine Karşı Sıkı Denetim: 225 Yasal İşlem Uygulandı

Ekim ayı boyunca, Zabıta ekipleri seyyar satıcılardan ticari araçlara kadar geniş bir yelpazede denetimler yaptı. Bu denetimlerde, 91 işgal olayı kaydedildi ve bu durum, yayaların güvenliğini tehdit eden bir sorun olarak öne çıktı. Kaldırım işgallerinin önlenmesi, şehirdeki trafik akışının ve yaya güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor.

Zabıta Daire Başkanlığı, bu bağlamda 44 seyyar satıcı, 21 servis ve ticari araç, 15 market denetledi. Ayrıca, çevre kirliliği ile ilgili 16 denetim gerçekleştirerek, şehir düzenine katkı sağladı. Toplamda 225 yasal işlem uygulandı.

7/24 Denetim

Zabıta ekipleri, 7 karakol, 9 araç ve 75 personel ile 7/24 esasına göre çalışarak, şehirdeki kaldırım işgallerine karşı etkin bir denetim süreci yürütüyor. Başkan Büyükkılıç’ın “kentin vitrini” olarak nitelendirdiği zabıta ekipleri, vatandaşların güvenli ve rahat bir şekilde yürüyebilmeleri için titizlikle görev yapıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir düzeninin sağlanması ve vatandaşların huzurunun korunması adına aldığı bu önlemlerle örnek bir belediyecilik anlayışını sergilemeye devam ediyor.