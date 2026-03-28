Kayseri'de Kale Surlarında İntihar Girişimi: Gazeteciye Tekme Atmaya Kalktı

Edinilen bilgilere göre, bunalıma girdiği iddia edilen 41 yaşındaki H.Ş., kale surlarına çıkarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olası bir düşme ihtimaline karşı surların altına şişme yatak açarken, polis ekipleri şahsı ikna etmek için yanına çıktı.

Bir süre süren ikna çabalarının ardından H.Ş. aşağı indirildi. Ancak bu sırada kendisini görüntüleyen bir gazeteciye “Ne resim çekiyorsun” diyerek tekme atmaya kalkıştı. Polis ekipleri müdahale ederek olası saldırıyı engelledi.

Şahıs, çevrede toplanan vatandaşların bakışları arasında ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu gelişme, hem kamu güvenliği hem de basın mensuplarının görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları riskler açısından dikkat çekici bir olay olarak kayıtlara geçti.