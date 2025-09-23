- Haberler
- Gündem
- Kayseri'de kamusal alanların bakımı için 10 kişilik İşgücü Uyum Programı başlatılıyor
Kayseri'de kamusal alanların bakımı için 10 kişilik İşgücü Uyum Programı başlatılıyor
İŞKUR Kayseri tarafından Kayseri İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinin desteklenmesi maksadıyla 10 kişilik İşgücü Uyum Programı (İUP) uygulanacağı duyuruldu.
İŞKUR Kayseri,İşgücü Uyum Programı (İUP) uygulanacağı duyuruldu. Bu kapsamda İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Kayseri İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinin desteklenmesi maksadıyla 10 kişilik İUP uygulanacak. Başvuruların ise İŞKUR internet sitesinden, ALO 170 veya e-devlet üzerinden yapılması zorunlu olduğu bildirildi.