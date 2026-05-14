Kayseri'de kamyonla çarpışan otomobil tramvay yoluna girdi: 1 yaralı
Kayseri'de kamyonla çarpıştıktan sonra tramvay yoluna giren otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Sivas Bulvarı'nda meydana geldi. M.E. idaresindeki 38 APJ 849 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 NBG 98 plakalı kamyon çarpıştı. Kaza nedeniyle savrulan otomobil, tramvay yoluna girdi. Otomobilin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
(RHA)