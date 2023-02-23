Kayseri'de kan stoğu sorunu yok

 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kayseri'den de afet bölgelerine kan bağışı yapmak isteyen kişiler yoğun talep oluşturdu.

PAYLAŞ
  • 23.02.2023 11:16
  • Güncelleme: 23.02.2023 11:16
  • 87
Kayseri'de kan stoğu sorunu yok

Bağışçılara teşekkür eden Türk Kızılayı Kayseri Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Savaş Koç, Kayseri’nin kan stoğunun her zaman dolu olduğunu ve ihtiyaç olan hastaneye ya da deprem bölgesine kan gönderimi yapıldığını söyledi. 
Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar kan merkezlerinde yoğunluk oluşturdu. Kayseri’de de Türk Kızılayı farklı bağış merkezlerinde kan topladı. Vatandaşların kan bağışı konusunda çok duyarlı olduğunu belirten Türk Kızılayı Kayseri Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Savaş Koç, çalışmaları hakkında bilgi verdi. 
‘KAYSERİ OLARAK STOKLARIMIZ HER ZAMAN DOLUDUR’
Kan bağışında stok sorunu olmadığını dile getiren Koç, “Bizler 18 bölgede kan bağış kabul faaliyetlerimize devam ediyoruz ve böylece stoklarımız her gün doluyor ve boşalıyor. Bu sayede ihtiyacı olan hastanelere ya da vatandaşlarımıza kan göndermeye devam ediyoruz. Deprem sonrasında da aynı şekilde devam etti. Türk halkı bu konuda oldukça duyarlıdır ve deprem yaşandığı gün ve hafta çok yoğunduk. Laboratuvar süreçlerini de göz önünde bulundurarak kontrollü bir şekilde kan alımlarına devam ettik. Kayseri olarak stoklarımız her zaman doludur. İhtiyacı olan hastane veya bölgeye kan gönderimi yapabiliyoruz. Niğde ve Aksaray’da bize bağlı iller, buralarda düzenli olarak kan bağışı kabul ettiğimiz için stok konusunda herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor. Genelde negatif kan gruplarına daha fazla ihtiyaç olduğu karşımıza çıkıyor. Ne kadar çok arz o kadar çok talep oluyor. Aslında her kan grubunun kendi içerisinde ihtiyacı fazladır. Örneğin özel bir durumda en çok görülen kan grupları A+, 0+ olduğu için o kan gruplarına talep de fazladır” ifadelerini kullandı.
KAN BAĞIŞI YAPMAK İSTEYENLER NEREYE BAŞVURMALI?
Kan bağışı yapmak isteyen kişilerin Kayseri Cumhuriyet Meydanında bulunan 2 farklı noktaya gidebileceğini belirten Koç, “Özellikle her ilde meydanları tercih ederiz çünkü orası hem ulaşım anlamında hem de insanların yeri bulabilme anlamında en ideal yerler meydanlardır. Kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlar meydanda Hunat Camisi tarafında bulunan noktalarımıza başvurabilir. Onun dışında organizatör arkadaşlarımızın planladığı, görüştüğü ve ayarladığı kurum ekipleri oluyor onlarla da ayrı bir ekip düzenliyoruz” şeklinde konuştu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'ta Tarımsal Kalkınmaya Destek Sürüyor

Talas'ta Tarımsal Kalkınmaya Destek Sürüyor

Kayseri Büyükşehir'den Elbistan'a konteyner çarşı

Kayseri Büyükşehir'den Elbistan'a konteyner çarşı

Rektör Altun, Kahramanmaraş'taki üniversiteleri ziyaret etti

Rektör Altun, Kahramanmaraş'taki üniversiteleri ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç'tan muhtarlara 'AFAD' çağrısı

Başkan Büyükkılıç'tan muhtarlara 'AFAD' çağrısı

Kayserililer dayanışmayı 'Deprem Koordinasyon Merkezi' ile gösterdi

Kayserililer dayanışmayı 'Deprem Koordinasyon Merkezi' ile gösterdi

Kayseri'den deprem bölgesine 600 TIR gönderildi

Kayseri’den deprem bölgesine 600 TIR gönderildi

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki kişinin yaralandığı komşu kavgası davasında tahliye

İki kişinin yaralandığı komşu kavgası davasında tahliye

Semt pazarında meyve-sebze fiyatları | 23.02.2023

Semt pazarında meyve-sebze fiyatları | 23.02.2023

DAHA FAZLA
Sarız, 'Afet bölgesi' kapsamına alınıyor

Sarız, ‘Afet bölgesi’ kapsamına alınıyor

Gençlik Spor İl Müdürü Kabakcı, 'Kayseri'de 11 yurdumuz tamamen doldu'

Gençlik Spor İl Müdürü Kabakcı, “Kayseri’de 11 yurdumuz tamamen doldu”

Başkan Büyükkılıç ve Meclis Üyelerinden Konteyner Kent Ziyareti

Başkan Büyükkılıç ve Meclis Üyelerinden Konteyner Kent Ziyareti

Giresunspor-Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek

Giresunspor-Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek

Kayseri Park'ın önündeki asfalt depremde yarıldı iddiası

Kayseri Park'ın önündeki asfalt depremde yarıldı iddiası