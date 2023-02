Kayseri'de kan stoğu sorunu yok

Bağışçılara teşekkür eden Türk Kızılayı Kayseri Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Savaş Koç, Kayseri’nin kan stoğunun her zaman dolu olduğunu ve ihtiyaç olan hastaneye ya da deprem bölgesine kan gönderimi yapıldığını söyledi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar kan merkezlerinde yoğunluk oluşturdu. Kayseri’de de Türk Kızılayı farklı bağış merkezlerinde kan topladı. Vatandaşların kan bağışı konusunda çok duyarlı olduğunu belirten Türk Kızılayı Kayseri Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Savaş Koç, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

‘KAYSERİ OLARAK STOKLARIMIZ HER ZAMAN DOLUDUR’

Kan bağışında stok sorunu olmadığını dile getiren Koç, “Bizler 18 bölgede kan bağış kabul faaliyetlerimize devam ediyoruz ve böylece stoklarımız her gün doluyor ve boşalıyor. Bu sayede ihtiyacı olan hastanelere ya da vatandaşlarımıza kan göndermeye devam ediyoruz. Deprem sonrasında da aynı şekilde devam etti. Türk halkı bu konuda oldukça duyarlıdır ve deprem yaşandığı gün ve hafta çok yoğunduk. Laboratuvar süreçlerini de göz önünde bulundurarak kontrollü bir şekilde kan alımlarına devam ettik. Kayseri olarak stoklarımız her zaman doludur. İhtiyacı olan hastane veya bölgeye kan gönderimi yapabiliyoruz. Niğde ve Aksaray’da bize bağlı iller, buralarda düzenli olarak kan bağışı kabul ettiğimiz için stok konusunda herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor. Genelde negatif kan gruplarına daha fazla ihtiyaç olduğu karşımıza çıkıyor. Ne kadar çok arz o kadar çok talep oluyor. Aslında her kan grubunun kendi içerisinde ihtiyacı fazladır. Örneğin özel bir durumda en çok görülen kan grupları A+, 0+ olduğu için o kan gruplarına talep de fazladır” ifadelerini kullandı.

KAN BAĞIŞI YAPMAK İSTEYENLER NEREYE BAŞVURMALI?

Kan bağışı yapmak isteyen kişilerin Kayseri Cumhuriyet Meydanında bulunan 2 farklı noktaya gidebileceğini belirten Koç, “Özellikle her ilde meydanları tercih ederiz çünkü orası hem ulaşım anlamında hem de insanların yeri bulabilme anlamında en ideal yerler meydanlardır. Kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlar meydanda Hunat Camisi tarafında bulunan noktalarımıza başvurabilir. Onun dışında organizatör arkadaşlarımızın planladığı, görüştüğü ve ayarladığı kurum ekipleri oluyor onlarla da ayrı bir ekip düzenliyoruz” şeklinde konuştu.